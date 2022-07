ESPN: Theis geht von Boston nach Indiana

Die Pacers hatten in der vergangen Saison enttäuscht und die Play-offs in der Eastern Conference klar verpasst. Theis dagegen stand mit den Celtics in den NBA-Finals gegen die Golden State Warriors. Der 30-Jährige spielte bei der 2:4-Niederlage in der Best-of-seven-Serie aber nur eine Nebenrolle beim Rekordmeister.