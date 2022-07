NBA: Bradley Beals 251-Millionen-Deal hat eine historische Klausel

Damit ist er aktuell der einzige Spieler in der US-Liga, der über eine solche Klausel verfügt. Zudem reiht er sich in eine elitäre Gruppe ein. Vor ihm hatten nur die Legenden LeBron James, Kobe Bryant, Dwyane Wade, Tim Duncan, Carmelo Anthony, Kevin Garnett, David Robinson, John Stockton und der deutsche NBA-Star Dirk Nowitzki ein solches Detail in ihrem Arbeitspapier stehen.