"The Last Dance": Jordan-Doku läuft erstmals im Free-TV

"The Last Dance", hochgelobte Dokumentation über NBA-Legende Michael Jordan, ist erstmals im deutschen Free-TV zu sehen. Der Sender DMAX zeigt die zehnteilige Serie ab dem 7. August jeweils sonntags ab 22.15 Uhr in Doppelfolgen. Bislang war die Doku nur beim kostenpflichtigen Streamingdienst Netflix gezeigt worden.