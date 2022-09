Lukrativer Vertrag: Kleber bleibt bei Dallas Mavericks

New York (SID) - Maxi Kleber bleibt den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA treu. Der 30-Jährige, der 2017 von Bayern München nach Texas gewechselt war und bei den Mavs auch noch mit Klub-Ikone Dirk Nowitzki zusammenspielte, hat seinen Vertrag verlängert. Dies gab die Franchise am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.