Alle Infos zum NBA-Start: Wer sind die Favoriten? Welche Deutschen sind dabei?

Die 77. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt steht in den Startlöchern. 82 Spiele hat jedes der 30 NBA-Teams in der Regular Season zu absolvieren. Der letzte Spieltag der Hauptrunde ist für den 9. April angesetzt. Am 15. April wiederum beginnen die Playoffs. Spiel eins der Finals ist für den 1. Juni terminiert.