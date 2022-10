NBA: Schröder plant Blitz-Comeback

Die Rückkehr nach LA sei für ihn "eine Herzensangelegenheit" gewesen. "Für mich fühlt es sich so an, als müsse ich etwas richtigstellen", sagte Schröder, der bereits in der Saison 2020/21 für den 17-fachen NBA-Champion gespielt hatte: "Ich will die Lakers-Atmosphäre spüren, die Fans erleben, aber auch sehen, was der Verein für mich tun kann."