NBA-Allstar Mutombo gibt Hirntumor-Diagnose bekannt

Der achtmalige Allstar Dikembe Mutombo, einer der besten Defensivspieler in der Geschichte der Basketball-Profiliga NBA, leidet an einem Hirntumor und hat bereits mit der Behandlung begonnen. Das gab die Familie des 56-Jährigen am Samstag bekannt. Mutombo bekomme die bestmögliche Betreuung von einem Spezialistenteam in Atlanta und sei sehr zuversichtlich, heißt es in dem Statement.