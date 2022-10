NBA: Hype um Victor Wembanyama - Macht er die Liga zur Farce?

Dass es so kommt, davon ist Wojnarowski überzeugt. „Das Ausmaß des Tankens, das wir dieses Jahr in der NBA sehen werden, da viele versuchen, sich in Position zu bringen, könnte sich auf die Handelsfrist auswirken, da die Teams einfach nicht in der Position sein wollen, zu gewinnen. Das hat Auswirkungen auf die Konkurrenten.“