NBA: Kann man sich den Titel nur noch erkaufen?

Auch die Oklahoma City Thunder, die in der Saison 2018/2019 mit Russell Westbrook und Paul George zwei Top-Verdiener in ihren Reihen hatten und 61,6 Millionen Dollar ausgaben, scheiterten in der ersten Runde an den Trail Blazers, die mit einer Steuerrechnung von 15 Millionen Dollar sogar in die Western Conference Finals einzogen, wo sie sich in vier Spielen chancenlos den Warriors geschlagen geben mussten.