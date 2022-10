NBA: „No, Russ, No“ - Russell Westbrook als Sinnbild der Lakers-Krise!

Zwar hatte sich der Rekordchampion in die Partie zurückgekämpft und einen in der ersten Halbzeit durchweg bestehenden Rückstand in eine Sieben-Punkte-Führung knapp zwei Minuten vor Schluss gedreht. Aber Portland blieb dank seines Leaders Damian Lillard an den Lila-Gelben dran und verkürzte auf einen Punkt, während Patrick Beverley und LeBron James danebenzielten.