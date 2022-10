Schröder vor dem Abflug: "Machen gerade mein Visum klar"

Bei den Lakers hat Schröder viel vor. „Als ich damals in L.A. gespielt habe, hatten wir wegen Corona keine Fans. Ich möchte das einfach nochmal erleben, dort in voller Halle zu spielen“, so Schröder, „mit LeBron James, dem besten Spieler der Welt, und mit Anthony Davis möchte das Lakers-Gefühl wieder erfahren, wie die Leute drauf sind, wie sie Business machen. Das ist der Klub, bei dem ich sein will.“