NBA: 17 Punkte von Franz Wagner für Orlando Magic

Basketball-Star Franz Wagner erzielte zwar 17 Punkte für Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA, konnte allerdings die 103:133-Pleite gegen die Philadelphia 76ers nicht verhindern. Franz Wagner steuerte außerdem drei Rebounds und zwei Assists in 26:46 Minuten Spielzeit bei. Bruder Moritz Wagner erzielte zwölf Zähler, sechs Rebounds und vier Assists in 26:25 Minuten.