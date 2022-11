NBA: Brooklyn Nets trennen sich von Trainer Nash

New York (SID) - Die Brooklyn Nets aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben sich von ihrem Trainer Steve Nash getrennt. Dies teilte das Team aus New York am Dienstag mit. Der 48-jährige Nash, der als Aktiver lange Zeit an der Seite von Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks gespielt hatte, war seit September 2020 Coach der Nets.