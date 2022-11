NBA: Phoenix Suns - Rassismusvorwurf gegen Maskottchen

Um seine These zu unterstützen, erinnerte Odom daran, dass Arizona, wo die Phoenix Suns beheimatet sind, erst 1992 - als letzter US-Bundesstaat - den Martin-Luther-King-Tag offiziell als staatlichen Feiertag eingeführt hat. Der Feiertag wird jedes Jahr am dritten Montag im Januar - also zwischen dem 15. und 21. Januar - gefeiert und soll an Martin Luther King Jr. und sein Wirken für die Bürgerrechtsbewegung in den USA erinnern.