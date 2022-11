NBA-Star James droht Ausfall

Die Los Angeles Lakers müssen womöglich in den nächsten Spielen auf ihren Superstar LeBron James verzichten. Der 37-Jährige hat sich am Mittwoch im Stadtduell der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Clippers eine Verletzung an den rechten Adduktoren zugezogen. "Das Wichtigste ist, dass es kein Riss ist", teilte Lakers-Coach Darvin Ham am Donnerstag mit.