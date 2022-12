NBA: Dallas Mavericks in der Krise - Maxi Kleber attackiert Experten

Immerhin ging es zuletzt etwas bergauf für in der Offensive. Daran will er nun in der Partie gegen die New York Knicks anknüpfen. „Die Vorfreude ist groß. Zum einen ist das Spiel in New York, zum anderen treffen wir auf JB (den ehemaligen Teamkollegen Jalen Brunson, Anm. d. Red.)“, erläutert Kleber.