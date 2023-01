NBA: Doncic-Frust trotzt Gala-Vorstellung! Dallas-Star versagen die Nerven - LeBron schreibt Geschichte

Am Ende musste sein Trikot dann glauben.

Luka Doncic hat in der NBA einmal mehr eine Monsterperformance hingelegt, die denkbar knappe Niederlage seiner Dallas Mavericks gegen die Washington Wizards aber nicht verhindern können. Mit 126:127 unterlagen die Mavs den Wizards. Ein Freiwurf von Kyle Kuzma rund fünf Sekunden vor dem Ende brachte Washington den Sieg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Bei den Texanern, die weiter ohne den Deutschen Maxi Kleber auskommen müssen, stemmte sich Doncic mit allem, was er hatte, gegen die Niederlage. 41 Punkte, 15 Rebounds, 6 Assists waren die einmal mehr überragenden Zahlen des Slowenen an diesem Abend.

Doncic zerreißt Trikot

Und doch war der 23-Jährige entscheidend am negativen Spielausgang beteiligt. Beim Stand von 126:126 zwölf Sekunden vor dem Ende vergab Doncic einen Freiwurf, der die Mavs in Führung gebracht hatte. Aus Frust musste sein Trikot dran glauben, Doncic zerriss sein Jersey am Kragen.