NBA: Overtime-Thriller! Celtics ringen den Meister nieder! Boston nimmt Revanche gegen Curry - Simmons fliegt bei den Nets

Was für ein Krimi!

Im Rematch des vergangenen NBA-Finales trafen in der Nacht die Boston Celtics und die Golden State Warriors aufeinander - diesmal mit dem besseren Ende für den Vizemeister. Mit 121:118 rangen die Celtics in eigener Halle die Warriors nach Overtime nieder. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Die Rebounds bedeuteten nicht nur den Karrierebestwert des Erstrundenpicks von 2017, er ist auch der erste Celtics-Spieler mit mindestens 30 Punkten, 15 Rebounds und 5 Assists in einer Partie seit Paul Pierce im Jahr 2002. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Im Scoring wäre dabei sogar noch deutlich mehr drin gewesen, aber Tatum verwandelte lediglich 9 seiner 27 Würfe aus dem Feld. Bei den Warriors stemmte sich einmal mehr Steph Currry gegen die Niederlage, seine 29 Zähler reichten am Ende aber nicht aus.

Der Warriors-Superstar sorgte allerdings für das Highlight des Spiels: Der viermalige NBA-Champion setzte noch hinter der Mittellinie zum Wurf an und traf mit dem Buzzer zur Halbzeit.

Für den Meister war es die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Partien. Die Celtics bauen dagegen ihre Siegesserie aus, stehen mittlerweile bei acht Erfolgen in Serie und grüßen weiter von ganz oben in der Tabelle.