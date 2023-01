Schröder und Wagner als Matchwinner

Mit einer spektakulären Aktion kurz vor dem Spielende hat Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum Sieg geführt. Der 29-Jährige Spielmacher eroberte beim 122:121-Erfolg gegen die Memphis Grizzlies rund zehn Sekunden vor der Sirene den Ball und traf dann per Korbleger. Schröder wurde dabei gefoult und verwandelte auch den Bonus-Freiwurf. Insgesamt überzeugte er mit 19 Punkten, acht Rebounds und acht Assists.

Center Isaiah Hartenstein kassierte dagegen mit den New York Knicks die dritte Pleite in Folge. Bei der 124:139-Niederlage bei den Atlanta Hawks schaffte der 24-Jährige zwei Punkte und sechs Rebounds. Die Lakers nähern sich in der Western Conference den Play-off-Rängen. Die Knicks müssen im Osten zulegen, um die Meisterrunde direkt zu erreichen, Orlando will sich weiter aus dem Tabellenkeller absetzen.