Bryant-Trikot für 5,8 Millionen Dollar versteigert

Das gab das New Yorker Auktionshaus Sotheby‘s am Donnerstag am Ende einer einwöchigen Online-Versteigerung bekannt. Der bisherige Höchstpreis von 3,7 Millionen Dollar für ein Bryant-Trikot wurde damit deutlich übertroffen, zu den für möglich gehaltenen sieben Millionen Dollar fehlte ein gutes Stück.