Lakers werden ungeliebten Superstar Westbrook doch noch los

Wie unter anderem ESPN -Insider Adrian Wojnarowski berichtet, ist der 34-Jährige am letzten Tag des Wechselfensters Teil eines Drei-Team-Trades zwischen den Lakers, den Utaz Jazz und den Minnesota Timberwolves.

Damit werden die Lakers ihren Superstar los, der sich als Enttäuschung entpuppte. Westbrook kam nie wirklich an und hatte an der Seite von LeBron James und Anthony Davis Probleme auf dem Feld. Deshalb wurde er während der aktuellen Saison sogar auf der Starting-Five verbannt und kam stattdessen nur von der Bank.

In dem Trade sichern sich die Jazz Dienste von Westbrook, Juan Toscano-Anderson und Damian Jones sowie des Erstrundenpick 2027 der Lakers. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Dieser ist Top-4-geschützt und wandelt sich den Berichten zufolge in zwei Zweitrundenpicks um, falls der Erstrundenpick nicht verfügbar ist.

Westbrook-Reise geht weiter

Die Lakers bekommen dagegen Malik Beasley, Jared Vanderbilt und D‘Angelo Russell von den Timberwolves. Für Russell ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, er wurde 2015 von den Kaliforniern an zweiter Stelle overall gedraftet und spielte bis 2017 für das Team um Superstar LeBron James und Dennis Schröder. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)