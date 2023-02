NBA: Trade-Hammer! Kevin Durant verlässt die Brooklyn Nets - neues Superteam

Am letzten Tag des Wechselfensters in der NBA wurde der Wunsch des 34-Jährigen damit erfüllt. Er hatte in der Vergangenheit immer wieder seine Wechselabsichten bei den Franchise-Bossen hinterlegt. Als am vergangenen Sonntag Kyrie Irving bereits die Nets in Richtung Dallas verließ, untermauerte Durant erneut seinen Wunsch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)