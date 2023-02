NBA: Matthews "Mac" McClung stiehlt beim Dunk-Contest allen die Show

McClung lieferte von Beginn an eine Show, die die NBA-Fans in den letzten Jahren beim prestigeträchtigen Wettbewerb vermissten. Bei seinen vier spektakulären und kreativen Dunks kassierte er nur einmal weniger als die volle Punkteanzahl von 50 von der fünfköpfigen Jury, die ihm vor Trey Murphy III (New Orleans Pelicans), Jericho Sims (New York Knicks) und Kenyon Martin Jr. (Houston Rockets) völlig verdient den Sieg zusicherte.