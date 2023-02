Nowitzki Finalist bei Hall-of-Fame-Wahl

Deutschlands Basketball-Idol Dirk Nowitzki steht vor der Aufnahme in die „Hall of Fame“. Der gebürtige Würzburger ist einer von zwölf Finalisten unter den Nominierten für das Jahr 2023. Bei einem Spieler von Nowitzkis Kaliber gilt der Einzug in die Ruhmeshalle als Formsache.

Die neuen Mitglieder der „Hall of Fame“ werden am 1. April in Houston verkündet. Im August folgt die feierliche Aufnahme in die Ruhmeshalle.