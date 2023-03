NBA: Doncic furios bei Sieg der Dallas Mavericks gegen Indiana Pacers - Playoffs-Chancen steigen wieder

Dank Luka Doncic hoffen die Dallas Mavericks wieder auf ihre Teilnahme an den Playoffs und haben nach den beiden Pleiten gegen die Charlotte Hornets um Ex-Mavs-Coach Rick Carlisle Wiedergutmachung betrieben.

Der NBA -Superstar war beim 127:104 (59:47)-Erfolg bei den Indiana Pacers Dreh- und Angelpunkt, verbuchte in nur 28 Minuten Spielzeit 25 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists.

Doncic war beim Pflichtsieg gegen das Tabellen-Kellerkind aus dem Osten zudem an 29 der 40 Punkte im dritten Viertel direkt beteiligt, wiesen die Statistiken aus.

Glück für die Mavs: Weil das 16. Technische Foul des Slowenen in der laufenden Saison von der NBA nachträglich aufgehoben wurde, griff die automatische Sperre nicht und Doncic konnte auflaufen.

Furioses Highlight dabei war nach der Halbzeit, in der Dallas bereits mit zwölf Zählern vorn lag, ein Schleuderpass des Slowenen aus doppelter Bedrängnis heraus in die gegenüberliegende Ecke des Courts, wo der starke von der Bank kommende Rookie Jaden Hardy (20 Punkte) dann mit einem Dreier vollendete.

NBA: Mavs schlagen zurück im Playoffs-Rennen

Auch der zuletzt keine Rolle mehr spielende Javale McGee (10 Zähler) überzeugte als Faktor in der Defense.

Dagegen fehlte Maxi Kleber wegen Oberschenkel-Problemen - gegenüber wiederum wurde Daniel Theis nicht eingesetzt, so dass ein sonst mögliches deutsches Duell platzte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Mit einer Bilanz von 37:39 ist Dallas weiter Elfter in der Western Conference und liegt damit außerhalb der Playoff-Plätze. Mindestens Rang zehn muss her, dieser würde zum Einzug ins Play-in-Turnier berechtigen. Zu spielen sind in der Regular Season aber nur noch sechs Spiele.