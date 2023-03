NBA: Durant glänzt bei Debüt- so verändert er das Spiel der Suns

Großer Einfluss als Help Defender

Durant hatte besonders großen Einfluss als Help Defender, was dazu führte, dass Charlotte keine 50 Prozent in der Zone traf. Allein die Ballverluste machten den Suns zwischenzeitlich zu schaffen. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Die Kombination aus Booker und Durant funktionierte gut. Besonders sehenswert ein Zuspiel im dritten Viertel in Transition von Durant. Während Booker in der ersten Halbzeit bereits sieben Assists verteilte, trat er in der zweiten Hälfte verstärkt als Scorer in Erscheinung.