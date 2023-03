NBA: Riesen-Ehre für Dirk Nowitzki! Deutscher kommt offenbar in Hall of Fame

Der deutschen Legende Dirk Nowitzki steht in der NBA vor einer riesigen Ehrung!

Nach ESPN -Informationen wurde der einstige Superstar der Dallas Mavericks in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame gewählt.

2023 kommen demnach neben Nowitzki auch Dwyane Wade, Tony Parker, Pau Gasol und Trainer-Ikone Gregg Popovich in die Ruhmeshalle. Es ist die größte Ehre, die der Basketball-Sport zu bieten hat.

Die offizielle Bekanntgabe der Klasse von 2023 erfolgt am kommenden Samstag, den 1. April rund um das Final Four im College-Basketball.

Eine große Zeremonie rund um die Aufnahme von Nowitzki und Co. in die Ruhmeshalle in Springfield, Massachusetts ist für den 12. August geplant.