NBA-Star Morant für acht Spiele gesperrt

Nach seinem „schlimmen Fehler“ in einem Nachtclub ist NBA-Basketballstar Ja Morant für acht Spiele gesperrt worden. In dieser Zeit wird der 23-Jährige auch keine Gehaltszahlungen erhalten. Das entschied die nordamerikanische Profiliga am Mittwoch. Der Point Guard der Memphis Grizzlies hatte in einem Live-Video auf Instagram mit einer Waffe herumgefuchtelt.