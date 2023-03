NBA: Wagner-Brüder siegen mit Orlando gegen die Knicks

Die Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit ihren Orlando Magic einen Sieg eingefahren. Beim 111:106 gegen die New York Knicks gehörten die deutschen Nationalspieler erneut zu den auffälligen Akteuren. Der 21-jährige Franz Wagner erzielte in der Nacht zum Freitag als Starter 16 Punkte, sein älterer Bruder Moritz kam von der Bank auf elf Zähler.