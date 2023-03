Zurück auf dem Parkett: James dankt dem "LeBron der Füße"

Nach exakt vier Wochen kehrte LeBron James auf das NBA-Parkett zurück, dabei hatten ihm zwei Ärzte wegen eines Sehnenrisses im Fuß eine Operation empfohlen. Doch der Superstar holte sich eine dritte Meinung ein. "Er hat mir gesagt, ich solle mich nicht operieren lassen", erklärte James nach seinem Comeback - ohne den Namen des Mediziners preiszugeben. Nur so viel: Der "LeBron James der Füße" sei es gewesen, sagte der Basketballstar.

James verpasste wegen der Verletzung 13 Spiele seiner Los Angeles Lakers. Im ersten Einsatz gegen die Chicago Bulls am Sonntag (108:118) kam der 38-Jährige erstmals seit 16 Jahren und zum zweiten Mal überhaupt von der Bank, in gut 30 Minuten verbuchte James 19 Punkte, acht Rebounds und drei Assists, verursachte aber auch fünf Turnovers.

"Die Ärzte haben mir gesagt, die Heilung sei bei mir schneller gegangen als bei allen anderen", sagte James. Jetzt sei es das Wichtigste, wieder in den Rhythmus zu kommen. "Ein paar Würfe haben sich natürlich nicht so gut angefühlt wie zuvor", so James, aber er sei ja schließlich auch "vier Wochen raus" gewesen.