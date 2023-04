NBA: Brunson lässt die Knicks träumen

Beim 102:93-Heimerfolg der New York Knicks in der ersten Runde der NBA-Playoffs schwang sich der Point Guard zum Topscorer der Partie auf. Ganze 29 Zähler steuerte er zum dritten Sieg der Knicks in der Best-of-seven-Serie gegen die Cleveland Cavaliers bei. Zusätzlich kam der 26-Jährige auch noch auf je sechs Rebounds und Assists.

Und apropos 2013: Brunson ist der erste Knicks-Spieler seit Camelo Anthony, der 20 oder mehr Punkte in drei Playoff-Spielen in Serie auflegt. Anthony gelang dieses Kunststück vor eben zehn Jahren.

Schlag in die Kronjuwelen! Der King am Boden

Ebenfalls zum Einsatz kam Isaiah Hartenstein. Der Deutsche stand 21 Minuten auf dem Parkett, konnte in der Offensive jedoch nur wenige Akzente setzen. Am Ende standen ein Punkt und zwei Assists für ihn zu Buche.

Hartenstein überragt in der Defensive

Defensiv zeigte er sich jedoch von seiner besten Seite. Acht Rebounds schnappte er sich, sieben davon in der Defensive. Öfter konnte kein New Yorker den Ball unter dem eigenen Korb sichern. Dazu gelangen ihm noch zwei Steals und ebenso viele Blocks.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kann New York die Serie in Spiel fünf in Cleveland entscheiden.