"Gebt sie jemand anderem" - Dirk Nowitzki wollte MVP-Trophäe der NBA nicht

Dann folgte der tiefe Fall. In den Playoffs war überraschend schon in Runde eins Schluss. Die Mavs unterlagen seinerzeit den Golden State Warriors mit 2:4. Für Nowitzki eine beschämende Situation.

Nowitzki wollte MVP-Trophäe nicht

Doch die beste Basketball-Liga der Welt hatte andere Pläne. So erhielt er einen Anruf der NBA-Verantwortlichen, in dem ihm mitgeteilt wurde, er solle bleiben, wo er sei, denn „es besteht die Chance, dass du die MVP-Auszeichnung bekommst“.

Dass er nach dem peinlichen Ausscheiden seines Teams als Most Valuable Player, also als bester Spieler der Liga ausgezeichnet werden könnte, wollte Nowitzki zu diesem Zeitpunkt aber beim besten Willen nicht. „Gebt sie einfach jemand anderem“, bat er darum, die MVP-Trophy nicht an ihn zu verleihen, und fügte hinzu: „Bitte nicht in diesem Jahr.“