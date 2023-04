Nach Tritt gegen Sabonis: Warriors-Star Green ein Spiel gesperrt

Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, werde der 33-Jährige im dritten Play-off-Achtelfinale gegen die Sacramento Kings in der Nacht zum Samstag (4.00) ohne Bezahlung zuschauen müssen.

Green war dem am Boden liegenden Kings-Star Sabonis im zweiten Duell in der Nacht auf Dienstag (106:114) auf die Brust gestiegen, nachdem ihn der Litauer am Bein festgehalten hatte. Green hatte in der Folge ein „Flagrant Foul 2″ kassiert und war aus dem Spiel genommen worden.