NBA: Chicago und Oklahoma City weiter im Play-off-Rennen

Los Angeles (SID) - Der frühere Serienmeister Chicago Bulls kann in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach einem beachtlichen Comeback weiter von den Play-offs träumen. Der sechsmalige Titelträger der 90er bezwang die Toronto Raptors im Play-in-Spiel mit 109:105 und kämpft nun am Freitag gegen die Miami Heat um das letzte Play-off-Ticket der Eastern Conference. Der Sieger spielt schließlich in der ersten Runde ab Sonntag gegen die Milwaukee Bucks.