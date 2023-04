NBA: Lakers schlagen Memphis - LeBron mit nächstem Rekord

Was für eine Demonstration der L.A. Lakers!

Für Los Angeles war D‘Angelo Russell mit 31 Punkten bester Werfer. LeBron James, der auf 22 Zähler, fünf Rebounds und sechs Assists kam, stellte zugleich einen Rekord ein: Mit dem jüngsten Erfolg gewann der 38-Jährige seine 40. Playoff-Serie und zog damit mit dem früheren Lakers-Spielmacher Derek Fisher gleich, der fünf Meistertitel an der Seite der tödlich verunglückten Franchise-Ikone Kobe Bryant errang.

Warriors müssen ins Spiel 7

In der nächsten Runde treffen LeBron und Co. entweder auf den aktuellen Titelverteidiger, die Golden State Warriors, oder auf die Sacramento Kings.

Ihre Serie wird am Sonntag ins entscheidende Spiel 7 gehen, nachdem in der vergangenen Nacht die Kings nach drei Niederlagen in Folge wieder zurückgeschlagen haben und Spiel 6 deutlich mit 118:99 bei den Warriors gewannen.