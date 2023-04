NBA: Playoff-Teilnehmer fix! Diese Teams lösen die letzten Tickets

In der Nacht zu Samstag (MEZ) wurden über die Play-In-Turniere die letzten Tickets für die am Abend startenden Playoffs vergeben. Und die Miami Heat sind mit dabei!

Angeführt von Superstar Jimmy Butler rang das Team aus Florida die Chicago Bulls mit 102:91 nieder. Der 33-Jährige zeigte gegen seinen Ex-Klub eine starke Performance, erzielte 31 Punkte. Auch Max Strus kam am Ende auf 31 Zähler. Bei den Bulls stemmte sich vor allem DeMar DeRozan gegen das Saison-Aus, doch konnte dieses trotz starker 26 Punkte nicht verhindern.

Miami dreht im Schlussviertel auf

Für die Heat war es ein hartes Stück Arbeit, lagen die Bulls vier Minuten vor dem Ende doch mit 90:87 in Führung. Doch dann drehte Miami auf, angeführt von Butler, der 13 seiner 31 Zähler im Schlussviertel holte. Rund eine Minute vor dem Ende entschied Strus nach Vorlage von Butler mit einem Dreier die Partie.

Gobert überzeugt nach Rückkehr

Die Timberwolves zeigten sich dabei gut erholt von ihrer Overtime-Niederlage gegen die Los Angeles Lakers. Mann der Partie war Karl-Anthony Towns mit 28 Punkten und elf Rebounds. Auch Rudy Gobert, der seine Rückkehr nach der Sperre aufgrund einer Prügelattacke auf den eigenen Teamkollegen feierte, überzeugte mit 21 Zählern und zehn Rebounds. Bester Werfer bei OKC war Shai Gilgeous-Alexander, der sich zudem Hoffnungen auf die Auszeichnung zum MIP (Most Improved Player) machen darf. In der Nacht gab die Liga die Award-Finalisten bekannt.

Die Bulls treten in der ersten Playoff-Runde am Sonntag gegen die Milwaukee Bucks an, die Timberwolves bekommen es mit den Denver Nuggets zu tun.