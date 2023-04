NBA-Eklat: Warriors-Star tritt Legendensohn bei Playoff-Duell in den Bauch

Nach einem Fehlwurf der heimischen Kings ging Domantas Sabonis zu Boden. Der Power Forward der Gastgeber hielt in der Folge das Bein von Gegenspieler Draymond Green, wofür dieser sich wenig galant revanchierte: Der Warriors-Star stampfte auf den Bauch des am Boden liegenden Sabonis und federte sich danach mit Schwung von ihm ab - was sofort für einen Aufschrei in der Arena sorgte.