Ohne Kleber und Irving: Mavericks verpassen NBA-Play-offs

Die Dallas Mavericks haben zum ersten Mal seit vier Jahren die Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verpasst. Ohne Nationalspieler Maxi Kleber, Star-Guard Kyrie Irving und drei weitere geschonte Spieler unterlagen die Mavs den Chicago Bulls mit 112:115 - und werden nun wohl ein neues Team aufbauen.

Die Teilname am Play-in-Turnier der Klubs auf den Rängen sieben bis zehn in jeder Conference haben die Los Angeles Lakers dagegen sicher, für den Rekordmeister besteht nach dem 121:107 gegen die Phoenix Suns sogar noch eine geringe Hoffnung auf Platz sechs in der Western Conference und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.