NBA-Playoffs: "Mir egal, dass er alt ist" - Grizzlies-Star zofft sich mit LeBron bei Lakers-Pleite

Grizzlies-Star legt sich mit LeBron an

Die Antwort des Grizzlies-Spielers fiel in der Folge deutlich aus. „Es ist mir egal, dass er alt ist. Wisst ihr, was ich meine?“, erklärte er vor US-Reportern nach dem Spiel. „Ich habe darauf gewartet. Ich habe erwartet, dass er das in Spiel vier oder fünf macht. Er wollte etwas sagen, als ich mein viertes Foul bekam. Er hätte das schon früher sagen sollen. Aber ich stupse Bären an. Ich respektiere niemanden, bis sie kommen und mir 40 Punkte geben.“