Nach Amoklauf an Schule: Doncic sichert Unterstützung zu

Der slowenische Nationalspieler werde die Kosten für die Beerdigung der acht Kinder und des Wachmanns übernehmen, die am Mittwoch in Belgrad ums Leben gekommen waren. Dies erklärte ein Sprecher seiner Wohltätigkeitsstiftung bei ESPN .

"Ich bin untröstlich über die tragische Schießerei an einer Schule in Serbien und den Verlust von Menschenleben, auch von unschuldigen Kindern", schrieb Doncic in den Sozialen Medien: "Ich unterstütze und stehe Euch allen in dieser schwierigen Zeit bei." Zudem will der 24-Jährige die Kosten für die Trauerbegleitung von betroffenen Mitschülern und Lehrern übernehmen.