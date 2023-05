NBA: Auch Überraschungsteam Miami vor Finaleinzug

Überraschungsteam Miami Heat fehlt im Play-off-Halbfinale der Basketball-Profiliga NBA nur noch ein Sieg zum Einzug in die Finalserie. In der Nacht auf Montag gewann Miami beim 128:102 auch das dritte Spiel gegen den enttäuschenden Rekordmeister Boston Celtics und hat nun drei Matchbälle.

Bereits am Dienstag (Ortszeit) bietet sich dem Team aus Florida die erste Chance, zehn Jahre nach dem letzten Titelgewinn wieder in die Finals einzuziehen. Dort könnte ein Duell gegen die Denver Nuggets warten, die in ihrer Serie gegen die Los Angeles Lakers und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ebenfalls mit 3:0 führen.