NBA: Lakers-Matchbälle! Curry-Show für Warriors gegen LeBron & Schröder zu wenig

Die Kalifornier gewannen das vierte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen Titelverteidiger Golden State Warrior und Curry in eigener Halle 104:101 und gingen dadurch mit 3:1-Siegen in Führung.

In Los Angeles gehörte Schröder mit zehn Zählern zu einem Quintett der Gastgeber mit zweistelliger Punkteausbeute. Überragender Spieler der Lakers war einmal mehr LeBron James mit 27 Zählern, 9 Rebounds und 6 Assists.

Jokic rechtfertigt Schubser an Klub-Boss

NBA: Curry gewinnt Duell mit LeBron, aber Lakers-Matchball

Das Duell der Ausnahmekönner entschied zwar Curry mit 31 Punkten für sich, dem mit 31 Punkten, 10 Rebounds und 14 Assists sein drittes Playoff-Triple-Double glückte. Doch sein Team steht am Mittwoch in Spiel fünf vor heimischem Publikum unter Zugzwang.

Bemerkenswert: Schröder war es auch, der in der Schlussphase einen Turnover von Draymond Green erzwang, nachdem Curry kurz zuvor gleich zwei Möglichkeiten zur Warriors-Führung ungenutzt gelassen hatte.

Auch den New York Knicks mit Nationalspieler Isiah Hartenstein droht das Aus. Das Team aus Big Apple unterlag bei Miami Heat 101:109 und geriet damit insgesamt 1:3 in Rückstand.

New York konnte trotz der 32 Zähler von Jalen Brunson seinen Heimvorteil nicht zum Ausgleich in der Serie nutzen. Hartenstein kam in gut 15 Minuten auf dem Parkett auf zwei Zähler.