NBA-Beben: Michael Jordan verkauft Mehrheitsanteile der Charlotte Hornets

„Air“ Jordan, als Spieler sechsmaliger Champion mit den Chicago Bulls, gibt seine Mehrheitsanteile an den Hornets nach 13 Jahren ab. Bereits 2006 war „Air“ Jordan als Miteigentümer der Hornets eingestiegen, 2010 dann gar als Haupteigentümer in Erscheinung getreten.

Wie der Klub in einer Pressemitteilung am Freitag offenbarte, hat Jordan jedoch eine Einigung mit den neuen Besitzern um die Unternehmer Gabe Plotkin und Rick Schnall erzielt, der 60-Jährige werde demnach einen Minderheitsanteil behalten. Auf wie viel Prozent sich dieser beläuft, wurde dabei nicht verraten.

Jordan gibt Anteile an Unternehmer und Musiker ab

Plotkin besitzt seit 2019 Minderheitsanteile an den Hornets, ist seitdem ebenso stellvertretender Direktor ebenjenes NBA-Verwaltungsrates. Schnall besitzt derweil Anteile an den Atlanta Hawks, die er jedoch der Mitteilung der Hornets zufolge in den kommenden Wochen abstoßen will. Der Unternehmer gehört bereits seit 2015 dem Verwaltungsrat an.