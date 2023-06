„Jokmas“ - Der Tag der die NBA veränderte

Mit dem Sieg in den NBA-Finals gegen die Miami Heat sind Nikola Jokic und seine Denver Nuggets auf dem Gipfel angekommen.

Der Weg dahin war mühsam. Doch seit einem Tag im Dezember 2016 wussten sie in Colorado, dass die Reise mit dem ersten NBA -Titel enden würde. So erinnert sich jedenfalls Headcoach Mike Malone bei ESPN .

Am 15. Dezember - wenige Tage vor Weihnachten 2016 - stand Cheftrainer Malone vor der kniffligen Frage, wie er seine Nuggets wieder in die Erfolgsspur bringen könnte.

Das hoffnungsvolle Team um die beiden europäischen Big Men Jokic und Yussuf Nurkic hatte einen Stotterstart in die Saison hingelegt, woraufhin Jokic seinen Trainer bat, ihn von der Bank kommen zu lassen.

"Ich kann nach Hause" - Jokic am Ziel seiner Träume

„Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe“

„Ich sagte zu mir: ‚Dieser Junge war All-Rookie als Center, und ich hole ihn von der Bank, setze ihn auf der 4 und der 5 ein. Verdammt noch mal: Nikola ist ein Center. Er ist unser Center‘“, berichtete er. „Und im nächsten Spiel habe ich ihn als Center eingesetzt. Von diesem Zeitpunkt an ging es mit unserer Offensive, unserem Team, unseren Siegen, einfach mit allem aufwärts.“

„Ich habe die Entscheidung getroffen, dass er bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt stehen wird. Jede Entscheidung, die wir treffen, jeder Spieler, den wir holen, muss jemand sein, der mit Nikola zusammenspielen und ihn ergänzen kann“, führte der 51-Jährige gegenüber ESPN weiter aus.

An diesem Abend wurde „Jokmas“ geboren - in Anlehnung an das bevorstehende Weihnachtsfest. Auch die beiden folgenden Spiele gewann die Mannschaft aus Denver.