NBA: Drama in Denver! Heat gleichen in den Finals aus

Die Miami Heat gleichen in den NBA-Finals aus und egalisieren die Serie dank eines 111:108-Erfolgs bei den Nuggets. Dabei fiel die Entscheidung erst in der letzten Sekunde.

Denver-Star Jamal Murray hatte die Chance, sein Team mit einem Dreier in die Verlängerung zu retten. Doch der Kanadier scheiterte und traf nur den Ring. So kam der Außenseiter zum 1:1.

Dabei sahen die Nuggets lange Zeit so aus, als würden sie erneut gewinnen. Sie führten zwischenzeitlich mit 15 Punkten und gingen auch in das letzte Viertel mit einem Polster von acht Zählern.

Vor allem Superstar Nikola Jokic spielte sich beim Heimteam in einen Rausch. Er schaffte 41 Punkte, und 11 Rebounds. Damit überragte er.

Miami dreht im Schlussviertel auf

Doch trotzdem folgte am Ende die Wende. Miami schaffte einen 17:5-Lauf in den ersten drei Minuten des Schlussabschnitts und bescherte Denver so die erste Heimpleite seit dem 30. März.