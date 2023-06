NBA stellt Star-Schiri kalt - wegen kuriosem Eklat um Fake-Account auf Twitter

Der 52-Jährige leistete sich ein kurioses Vergehen, das ihn nun seinen Job gekostet hat. Kaum zu glauben: Der seit bald 20 Jahren in der Liga und auch in mehreren NBA-Finals aktive Referee richtete sich auf Social Media einen Fake-Account ein und verteidigte seine Pfiffe, die im Netz teilweise scharf kritisiert wurden.

Lewis kommentierte regelmäßig unter dem Twitter-Name „CuttliffBlair“ Diskussionen, in denen seine Entscheidungen von Basketball-Fans in Frage gestellt wurden. Der Schiedsrichter verteidigte dabei selbst grobe Fehlentscheidungen.

Weil Lewis‘ Account in den vergangenen Tagen allerdings aufflog, sah sich die NBA dazu gezwungen, ihn kaltzustellen. Denn: Die Liga verbietet es Schiedsrichtern, sich öffentlich zu äußern. Nur in einem bestimmten, vorher kommunizierten Rahmen dürfen sie ihre Entscheidung ansprechen und kommentieren.

NBA-Boss deutet unheilvolle Enthüllungen an

Lewis werden Finals entzogen

„Was Eric Lewis und die Social-Media-Posts betrifft, so prüfen wir die Angelegenheit weiter, und er wird nicht in den Finals eingesetzt“, sagte NBA-Sprecher Mike Bass.

Auch Adam Silver, Commissioner der National Basketball Association, äußerte sich zu den Vorfällen, die Lewis wohl seine NBA-Karriere als Schiedsrichter kosten dürften. „Wir haben beschlossen, dass es angesichts der laufenden Ermittlungen, die noch nicht abgeschlossen sind, nicht angemessen wäre, dass er in diesen Finals arbeitet. Ich weiß nicht, wie die endgültige Schlussfolgerung aussehen wird. Wir werden sehen, wohin uns die Fakten führen.“

„Es tut mir leid, dass ich E. (Eric Lewis, Anm. d. Red.) in diese Situation gebracht habe, aber das ist nicht Watergate. Du hast Recht, der Account wird gelöscht. Twitter sollte nicht so rachsüchtig sein. Es tut mir leid, dass ich ihm Unannehmlichkeiten bereitet habe“, hieß es in einem Tweet, der mittlerweile gelöscht wurde, aber auch Superstar LeBron James auf den Plan rief.