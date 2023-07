Demütigung für NBA-Phänomen Wembanyama! So lief sein Spurs-Debüt

Das neue NBA-Phänomen Victor Wembanyama hat beim heiß erwarteten Debüt in der NBA Summer League eine durchwachsene Leistung gezeigt und musste eine Demütigung hinnehmen.

Der 19-jährige Franzose traf nur zwei von 13 Würfen aus dem Feld beim 76:68 der San Antonio Spurs gegen die Charlotte Hornets. Insgesamt kam Wembanyama auf neun Punkte, acht Rebounds, fünf Blocks und drei Assists in etwas mehr als 27 Minuten Spielzeit.

Wembanyama kassiert zwei fiese Aktionen

Gleich zweimal tauchte „Wemby“ auf der falschen Seite eines Highlight-Videos auf: Hornests-Top-Pick Brandon Miller, im NBA-Draft an 2. Stelle direkt hinter dem Franzosen gezogen, schickte seinen Kontrahenten mit einem Crossover fies zu Boden.

Er müsse sich noch an den Spielstil der NBA gewöhnen, räumte Wembanyama ein.

„Ehrlich gesagt wusste ich nicht, was ich heute Abend auf dem Platz machen sollte, aber ich versuche, für die nächsten Spiele zu lernen“, erklärte er: „Das Wichtigste ist, dass ich für die Saison bereit bin.“

Auch in der zweiten prägnanten Szene machte Wembanyama in der Defensive keine gute Figur.

Nach einem hohen Anspiel am Korb stopfte Kai Jones (19. Pick 2021) über den 2,24 Meter großen Big Man hinweg.

Spurs-Boss fordert Geduld mit Wembanyama

Vor 17.500 Fans im ausverkauften Thomas & Mack Center in Las Vegas erstmals das Trikot der Spurs zu tragen, sei dennoch „ein ganz besonderer Moment“ für den 2,24 m großen Center gewesen.

Ohrfeigen-Skandal um Britney Spears

In der Nacht auf Donnerstag war es zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Mitarbeiter seines Sicherheitsdienstes der Sängerin in Las Vegas ins Gesicht geschlagen haben soll.

So habe die 41-Jährige den Nachwuchsathleten nahe einem Restaurant gesehen und ihm zu seinen bisherigen Erfolgen gratulieren wollen. Im Trubel hatte sie ihn laut eigener Aussage in ihrer Instagram-Story, auf die Schulter getippt, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Als Wembanyamas Security sie abblockte, kam es zu dem Zwischenfall.

Wembanyama nicht zur WM

Die reguläre Saison in der Profiliga NBA beginnt am 24. Oktober. Nach der Summer League, in der vor allem Rookies und weniger erfahrene NBA-Profis Spielpraxis sammeln, folgen noch Trainingslager und gezielte Vorbereitungsspiele der NBA-Klubs mit dem gesamten Kader.