DAZN überträgt Nowitzki-Aufnahme in Hall of Fame

Der Streaminganbieter DAZN wird Dirk Nowitzkis Aufnahme in die Basketball Hall of Fame live übertragen. Wie DAZN mitteilte, soll die Zeremonie in Springfield/Massachusetts in der Nacht zu Sonntag (02.00 Uhr bis 04.30 Uhr) in kompletter Länge in der eigenen App zu sehen sein. Die Wiederholung des Events wird zudem auf den linearen Sendern DAZN 1 und 2 gezeigt.