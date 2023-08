NBA: Rekordvertrag! Anthony Davis verlängert bei den Lakers und wird NBA-Topverdiener

Für die drei weiteren Jahre ab 2025 erhält der viermalige Allstar satte 186 Million Dollar. Er verdient dann somit ab 2025 knapp 62 Millionen Dollar pro Saison. Nie bekam ein Spieler in der NBA mehr Geld.

In der kommenden Saison will Davis gemeinsam mit Superstar LeBron James seine zweite Meisterschaft bei den Lakers nach 2020 angreifen. Den Titel als bestbezahlter Spieler aller Zeiten, hat er aber schon jetzt in der Tasche.