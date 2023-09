Tod beim Hot Yoga! Trauer um ehemaligen NBA- und BBL-Profi

Trauer um den ehemaligen NBA - und BBL -Profi Brandon Hunter: Der 42-jährige US-Amerikaner ist am Dienstag in seinem Wohnort Florida verstorben.

Hunters ehemaliger College-Trainer Jeff Boals teilte die Nachricht in seiner Instagram-Story: „Ruhe in Frieden an eine Bobcat-Größe. Du bist viel zu früh gegangen.“